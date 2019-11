Die deutsche Thomas Cook-Tochter Bucher Reisen & Öger Tours hat einen neuen Eigentümer. Wie die vorläufigen Insolvenzverwalter von Thomas Cook Deutschland am Mittwoch in Oberursel bei Frankfurt mitteilten, erwirbt der türkische Reiseveranstalter Anex Tour den vor allem auf Türkeiurlaube spezialisierten Veranstalter Öger Tours sowie den Last-Minute-Anbieter Bucher Reisen.

Flughafen in Antalya: Öger Tours ist spezialisiert auf Türkeireisen. Bildrechte: imago/ITAR-TASS

Anex Tour übernimmt den Angaben zufolge alle 84 Mitarbeiter an den beiden Unternehmensstandorten in Hamburg und Meerbusch. Der Verkauf muss noch von den Kartellbehörden und dem Gläubigerausschuss von Thomas Cook genehmigt werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Anex Tour verfügt über eigene Büros in 18 Ländern und beschäftigt etwa 6.500 Mitarbeiter.