Die Kabinengewerkschaft Ufo hat im Tarifkonflikt mit der Lufthansa mit weiteren Streiks gedroht. Kurzfristige Aufrufe zum Arbeitskampf seien jederzeit möglich, sagte ein Vertreter der Gewerkschaft am Sonntagabend in Frankfurt. An den Feiertagen vom 24. bis 26. Dezember wolle Ufo jedoch auf Streiks verzichten.