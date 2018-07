Carolin Burghardt will handwerklich arbeiten. Diesen Entschluss fasste sie, nachdem sie sich vier Semester durch ihr Linguistik-Studium quälte. Sie brach das Studium ab und tauschte den Schreibtisch gegen die Werkbank, um eine Ausbildung zur Orthopädietechnikerin zu beginnen. Nach dem Abitur stand diese Option für Burghardt noch nicht zur Debatte. Auch weil viel Informationen in der Schule nicht vermittelt wurden. So wurde nur an drei Informationstagen darüber aufgeklärt, was man beruflich machen könne.