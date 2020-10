Mangel-Ersatz und Spitzentechnologie

Forschungsprojekt will Wissenslücken über DDR schließen Seit 2017 erforscht das Team von Professorin Jutta Günther (Uni Bremen) "Modernisierungsblockaden in Wissenschaft und Wirtschaft der ehemaligen DDR und deren Folgen beim Übergang zur Bundesrepublik Deutschland".



Den Wissenschaftlern geht es darum, den "Einfluss der Vergangenheit auf den gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft in Ostdeutschland" zu untersuchen. Ergründet werden soll u.a.:



- Wie sind die strukturellen Schwächen zu erklären?

- Welche Langzeitwirkungen haben sowohl das DDR-Erbe als auch die Transformationszeit?

- Was ist aus dem intellektuellen Potenzial der DDR geworden?



An dem Projekt sind auch Wissenschaftler der Europa-Universität in Frankfurt (Oder), der TU Berlin und der Uni Jena beteiligt.