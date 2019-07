Weniger als die Hälfte der nach Tarif Beschäftigten in Deutschland erhält Urlaubsgeld. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Zwar seien es mittlerweile genau 47 Prozent, die den Zuschlag erhalten, und damit 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Doch gebe es zwischen den Branchen sowie zwischen Ost und West deutliche Unterschiede.

Im Durchschnitt erhalten Arbeitnehmer, die nach Tarif bezahlt werden, demnach 1.281 Euro Urlaubsgeld. Im Osten sind es 927 Euro, im Westen 1.317 Euro. Im Osten ist die Bindung der Arbeitgeber an Tarifverträge laut einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zudem geringer als im Westen.

Besonders hohe Zuschüsse für den Urlaub zahlen die erfassten Betriebe in der Verlagsbranche (2.613 Euro) im Maschinenbau (2.358 Euro) und in der Autombobilwirtschaft (2.113 Euro). Mehr als 2.000 Euro gibt es auch in der Energieversorgung (2.183 Euro), bei Versicherungen (2.224 Euro) und Finanzdienstleistern (2.363 Euro).