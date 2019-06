Der EuGH musste nun klären, ob Email-Dienste, die über das offene Internet laufen – also ohne den Kunden einen Internetzugang zu bieten – Telekommunikationsdienste nach EU-Recht sind. Das Gericht in Luxemburg verneinte das, weil "dieser Dienst nicht ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen über elektronische Kommunikationsnetze besteht".