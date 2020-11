Das freut Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer im Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau: "In den letzten Jahren haben wir doch eine größere Investitionsbereitschaft in den USA gesehen, was natürlich damit zu tun hat, dass dort auch Steuererleichterungen beschlossen worden sind. Das hat dem Export gutgetan von den deutschen Unternehmen heraus, aber auch für die Tochterunternehmen, die im Land selbst, also in den USA tätig sind."