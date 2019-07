Helmut Hübsch von der GfK sagt: "Nach einem langen Negativtrend in diesem Segment war der Markt bis April eigentlich noch im Minus. Dann hat der Discounter Lidl eine Aktion mit der Marke 'Beyond Meat' durchgeführt und im Juni wiederholt. Auch das Thema 'Fridays for Future' könnte eine Rolle spielen. Die Diskussion über Fleischersatz ist auf jeden Fall wieder aufgeflackert und erinnert die Leute daran, das mal wieder zu kaufen."