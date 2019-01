Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Sicherheitspersonal des Flughafens Frankfurt am Main zum Warnstreik am Dienstag aufgerufen. Die Beschäftigten sollen auf dem größten deutschen Airport von 2 Uhr bis 20 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte Verdi mit. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass weitere Flughäfen in den Warnstreik einbezogen würden.

Durch die Bedeutung des Flughafens für den gesamtdeutschen Flugverkehr dürfte der Streik bundesweit stärkere Auswirkungen haben als die Streiks zuletzt. Erst am Donnerstag waren wegen des Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den Flughäfen Köln-Bonn, Düsseldorf und Stuttgart mehr als 600 Flüge gestrichen worden. Zehntausende Passagiere waren betroffen. Am Montag hatte das Sicherheitspersonal an den beiden Berliner Flughäfen die Arbeit niedergelegt.