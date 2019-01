Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Sicherheitsfirmen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld für Montagmorgen zu einem Warnstreik aufgerufen.

Verdi plant Aktionen in der Zeit zwischen 5.00 Uhr und 8.45 Uhr. Dadurch könne es am Montagmorgen Beeinträchtigungen bei der Abfertigung geben. Die Flughafengesellschaft forderte alle Passagiere auf, sich bei ihrer Airline über mögliche Verzögerungen zu informieren.

Die Gewerkschaft Verdi fordert in den bundesweiten Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) einen Mindeststundenlohn bei der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle von 20 Euro sowie eine schnelle Lohnangleichung für die Ost-Bundesländer. Aktuell erhält ein Beschäftigter in der Passagierkontrolle in Berlin laut regionalem Tarifvertrag 17,12 Euro pro Stunde.