In der Bundesrepublik gibt es erheblich Unterschiede bei den Bruttoverdiensten. Das zeigen aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) aus dem Jahr 2018, die die Linke im Bundestag ausgewertet hat und die der Nachrichtenagentur dpa vorlagen. Demnach bleiben die Ost-Bundesländer insgesamt deutlich unter dem Niveau des Westens. Ausgewertet wurden Bruttoverdienste von Vollzeitbeschäftigten.

Danach liegen die 60 Landkreise und Städte mit den bundesweit niedrigsten Verdiensten in Ostdeutschland. Bundesweit auf dem letzten Platz liegt Görlitz. Dort verdienen Arbeitnehmer im Mittel 2.272 Euro brutto im Monat. Knapp vor Görlitz lagen der Erzgebirgskreis (2.301 Euro), Vorpommern-Rügen (2.303 Euro) und das Altenburger Land in Thüringen (2.308 Euro).

Bundesweiter Spitzenreiter ist Ingolstadt (4.897 Euro) in Bayern. Kurz dahinter rangiert Wolfsburg (4.893 Euro) – in beiden Regionen haben Autokonzerne ihren Sitz. Die BA-Statistik macht zu den Gründen für die erheblichen Unterschiede bei den Verdiensten zwar keine Angaben. Doch der jüngste Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit verweist unter anderem darauf, dass nahezu kein Großunternehmen seine Zentrale in Ostdeutschland habe.