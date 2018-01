Dabei sind die Kauf- und Pachtpreise in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. In Sachsen-Anhalt etwa kostete 2007 ein Hektar noch rund 8.500 Euro, 2017 waren es bereits rund 22.600 Euro.



Teurer ist der Hektar 2017 nur Mecklenburg-Vorpommern gewesen. Hier kostete der Hektar rund 22.700 Euro. Am preiswertesten war 2017 der Hektar Acker mit rund 14.400 Euro in Sachsen. Im Vergleich zum Vorjahr ist er sogar leicht gesunken.



Für den starken Preisanstieg in den vergangenen Jahren machen Bauernvertreter auch die BVVG verantwortlich. Die verkauft deshalb heute höchstens 15 Hektar auf einen Schlag anstatt wie zuvor 25 Hektar. Jeder dritte Hektar soll zudem arbeitsintensiven Betrieben angeboten werden, insbesondere Ökobetrieben und Junglandwirten.