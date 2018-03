Dem öffentlichen Nahverkehr in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehen allmählich die Bus- und Straßenbahnfahrer aus. Allein die Leipziger Verkehrsbetriebe stellen jeweils zwischen 50 bis 60 neue Fahrer pro Jahr ein, die Magdeburger Verkehrsbetriebe suchen in diesem Jahr 36 Fahrer, davon 20 für Straßenbahnen und 16 für Busse. Doch auch in Erfurt, Jena, Halle und Dresden werden Fahrer gebraucht, wie aus einer Umfrage von MDR AKTUELL unter den sechs Städten hervorgeht.

Bis zu 27.000 Fahrer bundesweit gesucht

Derzeit gibt es nach Angaben des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen bundesweit rund 41.000 Busfahrer und 14.000 Straßenbahn- sowie U-Bahn-Fahrer. „Bis 2030 werden circa 15.000 bis 20.000 Busfahrer als Ersatzbedarfe und partiell als Zusatzbedarfe gesucht. Straßenbahnfahrer in der Größenordnung von circa 5.000 – 7.000“, sagte ein VDV-Sprecher.

Der Grund zumindest in Mitteldeutschland: Immer mehr Fahrer gehen in Rente. „Die Gründe für den Personalbedarf liegen zum einen in altersbedingt auslaufenden Verträgen, der Rente mit 63, der natürlichen Fluktuation und dem Verlust der Fahrtauglichkeit, insbesondere aufgrund des hohen Altersdurchschnitts“, sagte ein Sprecher der Magdeburger Verkehrsbetriebe.

Busse und Bahnen zunehmend gefragt