Die Deutschen sind bereit, mehr für die Haustürlieferung zu bezahlen oder zur Packstation zu laufen. Das ist das Ergebnis der Studie der Unternehmensberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) unter 1.000 Konsumenten. 2,70 Euro mehr pro Paket könnte sich demnach jeder Zweite vorstellen.

Nicht mehr alle Päckchen an die Haustür

Höhere Preise seien eh nicht die Lösung, sagt Diana. Sie hat zuletzt vier Jahre als Paketzustellerin gearbeitet. Nicht mehr alle Päckchen an die Haustür liefern, das sei aus Sicht der Zusteller eine echte Entlastung: "Wenn mehr Packstationen wären, dann wäre das auch einfacher, weil dann könnte man ein oder zwei Fahrer nur Packstationen befahren lassen. Und die anderen, die so was nicht nutzen, werden dann von den anderen Fahrern befahren. Ist klar."

Dafür müsste das Netz der Packstationen allerdings größer werden. Die DHL betreibt derzeit 3.400 Packstationen in ganz Deutschland. Tendenz steigend. Allerdings gebe es da einiges zu beachten, sagt DHL-Sprecher Hans-Christian Mennenga.

Er sagt: "Auf dem Land haben Sie die Schwierigkeit, dass sie Strom benötigen. WLAN brauchen Sie dafür. Das heißt, da müssen sie geeignete Flächen finden. In der Stadt ist das auch eine Frage, dafür geeignete Grundstücke zu finden. Das heißt, so ohne Weiteres kann man diese Packstationen nicht einfach so aus dem Boden stampfen."

Investitionen in Paket-Shops

Dennoch wird es bei DHL und auch bei der Konkurrenz von Hermes darauf hinauslaufen, mehr Geld in Paket-Stationen oder Paket-Shops zu investieren. Denn trotz Paketboom in Deutschland sinken die Margen für die Erlöse pro Paket, sagt Peter Kauschke, Logistik-Experte bei PWC. Das Paket-Dilemma liege auf der letzten Meile der Auslieferung. Und genau da müsse der Preiskatalog verbessert werden.

Kauschke erklärt: "Zeitfensterbelieferung ist ein großes Thema, ist im Übrigen noch beliebter als eine extrem schnelle Belieferung. Diese differenzierten Leistungen, die kann man dann natürlich und sollte man differenziert bepreisen. Und das ist ja im Moment in der Regel nicht der Fall."