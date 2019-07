Nur wenige Raststätten bewirtschaftet das private Unternehmen selbst, die meisten hat es für teure Lizenzen verpachtet. Das Geld müssten die Betreiber wieder reinholen, so Mustafa Öz von der Gewerkschaft "Nahrung-Genuss-Gastronomie": "Dadurch ist der Druck auf die Belegschaften immens - auch auf die Mitarbeiter dort, die nicht von den hohen Preisen an der Zapfsäule oder an der Kühltheke profitieren – im Gegenteil." Während vor der Privatisierung nach Tarif gezahlt worden sei, bekämen die meisten jetzt nur noch den Mindestlohn.