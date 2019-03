Bei der Bundesnetzagentur beginnt am Dienstagmorgen die Auktion von Frequenzen, die für den neuen Mobilfunkstandard 5G genutzt werden sollen. Neben den bisherigen Netzbetreibern Deutsche Telekom, Telefónica (O2) und Vodafone bietet der Neueinsteiger 1&1 Drillisch (United Internet) mit.

Nach Schätzungen darf der Bund mit Einnahmen von mehreren Milliarden Euro rechnen. Bei den jüngsten Frequenzversteigerungen 2010 und 2015 lagen die Erlöse bei knapp 4,4 Milliarden Euro beziehungsweise gut fünf Milliarden Euro. Ein Rekordergebnis wie bei der Auktion der UMTS-Lizenzen (3G) im Jahr 2000 wird allerdings ausgeschlossen. Damals zahlten die Bieter umgerechnet rund 50 Milliarden Euro.

Langer Wettstreit unter hohen Sicherheitsauflagen

Ein schnelles Ende des Bieter-Wettstreits ist nicht zu erwarten. Frühere Auktionen dauerten zwischen drei und sechs Wochen. Die Auktion erfolgt rundenweise. Die Versteigerung endet erst, wenn in einer Runde auf keinen einzigen der angebotenen 41 Frequenzblöcke mehr Gebote abgegeben werden.

Standort der Bundesnetzagentur in Mainz: In dem Gebäude bieten die Vertreter der Unternehmen unter strengen Sicherheitsbestimmungen. Bildrechte: dpa Das gesamte Verfahren findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen am Standort der Bundesnetzagentur in Mainz statt. Die Vertreter der beteiligten Unternehmen dürfen während der Versteigerung nicht mit der Außenwelt kommunizieren. Lediglich mit ihren Konzernzentralen dürfen sie über eine gesicherte Leitung Kontakt aufnehmen.



Das Gebäude wurde so abhörsicher wie möglich gemacht. Mitarbeiter der Netzagentur und Experten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik wachen über die Einhaltung der Regeln und verhindern illegitime Kontaktversuche nach außen. Kein Bieter soll sich einen Vorteil verschaffen, etwa indem er an Informationen über die Strategie der Mitbewerber kommt. Auch Abmachungen zwischen den Unternehmen sollen verhindert werden. "Absprachen von Bietern untereinander können zum Ausschluss von der Auktion führen", warnt die Bundesnetzagentur.

"Weltspitze bei digitaler Infrastruktur"

In der Versteigerung sehen Experten einen wichtigen Schritt, damit Deutschland bei der Digitalisierung vorankommt. Auch in der Vergaberichtlinien der Bundesnetzagentur heißt es: "Deutschland soll Weltspitze bei der digitalen Infrastruktur und Leitmarkt für 5G in Europa werden." Der Mobilfunkstandard gilt insbesondere als Voraussetzung für die weitere Vernetzung von Maschinen in der Industrie, aber auch für autonomes Fahren oder Anwendungen in der Telemedizin.

Klagen eingereicht

Der jetzigen Auktion ging ein Streit zwischen Bundesnetzagentur und Mobilfunkanbietern voraus. Die Unternehmen kritisierten die Vorgaben der Netzagentur in Hinblick auf das Tempo und den Umfang des 5G-Ausbaus als unrealistisch. Außerdem bemängelten sie ein sogenanntes Verhandlungsgebot in den Verträgen, das aus ihrer Sicht dazu führe, dass sie Wettbewerber in ihr Netz lassen müssten und ihre Investitionen in neue Mobilfunkmasten dadurch entwertet würden.

Die Konzerne klagten sogar im Eilverfahren vor dem Kölner Verwaltungsgericht. Die Richter wiesen die Vorwürfe jedoch vorerst zurück. Das Hauptsacheverfahren ist zwar nach wie vor anhängig, doch auf die Auktion hat das keine Auswirkungen – zumal nicht damit gerechnet wird, dass die Richter sich selbst noch einmal korrigieren.

Schnelles Internet an jeder Milchkanne?

Die Bundesnetzagentur hatte unter anderem festgelegt, dass bis Ende 2022 mindestens 98 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland mit dem schnellen mobilen Internet versorgt werden sollen. Auch auf Autobahnen, Bundesstraßen und Zugstrecken sollen die Deutschen nach Vorstellung der Netzagentur durchgängig schnell surfen können. Ziel ist außerdem, noch bestehende Funklöcher zu schließen.