Es ist das umsatzstärkste Unternehmen in Mitteldeutschland und es sorgt für Wärme und Strom: die Verbundnetz Gas AG, kurz VNG. Der Konzern mit Sitz in Leipzig kauft Erdgas in Russland oder Norwegen ein, transportiert es und verkauft es dann weiter an die Stadtwerke in Ostdeutschland. Doch das Unternehmen steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Es will weg vom Erdgas und hin zu grünen Energien.