Volkswagen will mit dem US-amerikanischen Internetriesen Amazon kooperieren, um produktiver zu werden. Einen entsprechenden Bericht der "Süddeutschen Zeitung" bestätigten die beiden Weltkonzerne am Mittwoch.

VW-Chef Herbert Diess Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Um kostengünstiger zu produzieren, will Diess zudem mit moderner IT viele Routinearbeiten und Prozesse automatisieren. Vergangene Woche kündigte er vor Beschäftigten an, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen würden. Dennoch gebe es keine Alternative: "Wir müssen mit unseren Autos deutlich mehr Geld verdienen, um in die Zukunft investieren zu können."