Volkswagen räumte ein, Recherchen über die Prevent-Gruppe in Auftrag gegeben zu haben. Damit habe der Konzern mehr über Strukturen und Netzwerke der Gruppe bekommen wollen. VW beteuerte, nach derzeitigem Wissen, seien die Recherchen im Rahmen der rechtlichen Vorschriften erfolgt. Auch die Kanzlei Hogan Lovells, die VW in dem Fall bereit, erklärte, der mit den Recherchen beauftragte Dienstleister sollte zu jeder Zeit möglichst offen auftreten und sämtliche Recherche-Schritte schriftlich dokumentieren. Dabei habe man betont: Alle gesetzlichen Regeln seien einzuhalten.

Prevent und Volkswagen liefern sich seit zwei Jahren einen erbitterten Streit. Im Sommer 2016 hatten zwei Prevent-Firmen keine Teile mehr an VW geliefert. Grund war ein durch Volkswagen gekündigter Auftrag. Bei VW standen daraufhin in mehreren Werken die Bänder still – trotz einstweiliger Verfügungen des Landgerichts Brauchschweig.



Vor kurzem schlug Volkswagen zurück. Der Konzern kündigte Prevent Verträge fristlos. Prevent kündigte deshalb Kündigungen und Kurzarbeit an eigenen Standorten in Schönheide, Plauen und Stendal an.