Besonders hart treffe es Unternehmen, die die Winterferien eigentlich für eine Betriebsschließung nutzen wollten oder die in den Ferien mit abgespeckter Belegschaft arbeiten wollten, so Kathleen Spranger von der IHK. All diese Planungen sind nun über den Haufen geworfen. Das sieht auch Markus Schlimbach, Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Sachsen. "Da appelliere ich ausdrücklich an die Arbeitgeber: Es ist notwendig, dass die Urlaubsplanung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Unternehmen unkompliziert angepasst werden kann."