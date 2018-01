Nach Bekanntwerden von Abgastests an Affen hat der Volkswagen-Konzern reagiert und seinen Cheflobyyisten Thomas Steg beurlaubt. Wie das Unternehmen in Wolfsburg mitteilte, hatte Steg erklärt, die volle Verantwortung zu übernehmen und angeboten, ihn zu beurlauben. Steg, Leiter der Außenbeziehungen und zuständig für Nachhaltigkeit, werde bis zur vollständigen Aufklärung der Vorgänge von seinen Aufgaben entbunden.

Die EUGT war Ende vergangener Woche in die Kritik geraten, nachdem bekannt wurde, dass sie in den USA umstrittene Abgas-Versuche an Affen finanziert hatte. Die Tests waren Teil einer Studie, die beweisen sollte, dass die Schadstoffbelastung durch Diesel dank moderner Abgasreinigung erheblich abgenommen hat.



Bei der EUGT handelt es sich um eine Lobby-Initiative, die unter anderem von VW, BMW und Daimler finanziert wurde.