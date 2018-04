Volkswagen-Chef Matthias Müller soll Medienberichten zufolge seinen Posten räumen. Das meldeten die Nachrichtenagentur Reuters und das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Nachfolger soll den Berichten zufolge der bisherige VW-Markenchef Herbert Diess werden.

Wie Reuters unter Berufung auf eine mit den Beratungen bei Volkswagen betraute Person weiter schreibt, will der VW-Aufsichtsrat angeblich am Freitag über die künftige Führungsstruktur des weltgrößten Autobauers beraten und zugleich den Weg für eine Ablösung Müllers ebnen.

Kurz zuvor hatte Volkswagen mitgeteilt, eine "Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern" zu erwägen, die auch mit personellen Veränderungen im Vorstand einhergehen könnte. Dabei wurde auch Müllers Posten erwähnt. Der Konzernchef habe seine "grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, an den Veränderungen mitzuwirken", teilte VW mit. Welche Schritte im Einzelnen geplant sind und ob es personelle Veränderungen im Vorstand geben werde, sei aber noch unklar, hieß es weiter. Müller selbst hatte zuvor dem "Spiegel" gesagt, aus seiner Sicht müsse das oberste Management von Volkswagen "weiblicher, jünger und internationaler" werden.

Müllers Vertrag endet regulär 2020. Der 1953 im sächsischen Limbach-Oberfrohna geborene Top-Manager war im Herbst 2015 an die Spitze des Volkswagen-Konzerns gekommen, nachdem Vorgänger Martin Winterkorn im Zuge des Abgasskandals in den USA zurückgetreten war. Zuvor war Müller fünf Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG gewesen.