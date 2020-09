Im Volkswagen-Dieselskandal muss sich der frühere Konzernchef Martin Winterkorn in einem Prozess vor Gericht verantworten. Fünf Jahre nach Bekanntwerden der systematischen Manipulation von Abgaswerten ließ das Landgericht Braunschweig die Anklage wegen Betrugsverdachts in wichtigen Teilen zu. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest.

Audi gehört zum VW-Verbund und manipulierte ebenfalls Diesel-Abgaswerte. Ex-Audi-Chef Rupert Stadler wird in München der Prozess gemacht. Bildrechte: dpa

Der Vorwurf gegen Winterkorn und vier weitere frühere und aktuelle Volkswagen-Mitarbeiter lautet nun "gewerbs- und bandenmäßiger Betrug", teils in Tateinheit mit Steuerhinterziehung und mit strafbarer Werbung. Zum Teil wird den Angeklagten lediglich Beihilfe zu diesen Delikten zur Last gelegt.



Als erster großer Strafprozess im Volkswagen-Dieselskandal in Deutschland beginnt Ende September in München das Gerichtsverfahren gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler.