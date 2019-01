Autobesitzer mit bestimmten VW-Modellen konnten sich der Sammelklage anschließen. Bildrechte: dpa

Die Klage gegen VW war am 1. November vom Bundesverband der Verbraucherzentralen eingereicht worden. Der ADAC unterstützt die Klage. Zwei Monate hatten die Besitzer bestimmter VW-Motortypen Zeit, sich anzuschließen und damit Schadenersatz vom VW-Konzern zu fordern.



Am 31. Dezember verjährten die Ansprüche, durch den Eintrag in die Klageliste wurde die Verjährung allerdings unterbrochen.



Es ist die erste Musterfeststellungklage überhaupt, seit der Bundestag das juristische Instrument der Sammelklage in Deutschland eingeführt hat. Das Verfahren könnte sich über mehrere Monate hinziehen. Der Ausgang ist völlig offen. 2015 hatte VW in den USA zugegeben, bei bestimmten Motortypen eine manipulierte Abgassteuerung eingebaut zu haben und damit den Diesel-Skandal ausgelöst.