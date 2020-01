Schadenersatz möglich VW verhandelt über Vergleich mit Diesel-Kunden

Vor vier Jahren war der Skandal um Manipulations-Software in Diesel-Autos von Volkswagen aufgeflogen. In den USA hat VW schon Milliarden an Entschädigungen für getäuschte Kunden gezahlt. In Deutschland weigerte sich der Konzern bisher. Allerdings läuft ein Klage, in deren Folge nun ein Vergleich besprochen wird.