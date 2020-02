VW zufolge hatte es eigentlich schon eine Einigung gegeben. Demnach habe man einen Vergleich in einer Größenordnung von 830 Millionen Euro erzielt. Diese Lösung sei aber gescheitert, da der vzbv "bis zum Schluss" auf eine Pauschalzahlung von 50 Millionen Euro für die Abwicklung des Vergleichs bestanden habe, hieß es von Volkswagen. Vzbv-Chef Klaus Müller will sich am Nachmittag zu den Vergleichsverhandlungen mit VW äußern.