Von dem Sparprogramm sind die Kernmarke VW sowie die zentrale Komponentenfertigung betroffen. Die wegfallenden Arbeitsplätze in der Verwaltung sollen durch Digitalisierung und effektivere Prozesse kompensiert werden. Im IT-Bereich will VW hingegen nach eigenen Angaben rund 2.000 neue Stellen schaffen.

Bei der Kernmarke VW arbeiten weltweit rund 196.000 Beschäftigte, in der Komponentenfertigung etwa 80.000 Mitarbeiter. In Sachsen gibt es in der Pkw-Sparte wichtige Werke in Zwickau, Chemnitz, Dresden. Bei der Ausweitung der Modell-Palette auf Elektroantrieb spielen die Standorte Zwickau und Dresden eine wichtige Rolle.