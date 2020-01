Nach VW-Angaben musste damals wegen fehlender Teile die Produktion in sechs deutschen Werken vorübergehend gestoppt werden. Im Werk Emden seien 7.500 der 9.000 Beschäftigten in Kurzarbeit geschickt worden. In den anderen fünf Fabriken seien weitere rund 21.000 Beschäftigte betroffen gewesen.

Hinter der Unternehmensgruppe Prevent steckt die bosnisch-stämmige Unternehmerfamilie Hastor. Auch Prevent hat VW verklagt – in den USA. In einer im November in Detroit eingereichten Klage wird Volkswagen vorgeworfen, in den USA größere Zulieferer wie Prevent an der Übernahme kleiner Wettbewerber gehindert zu haben. Prevent verlangt 750 Millionen Dollar.