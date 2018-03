Tatsächlich könnte die gute wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns noch einmal Bewegung in die Diskussion um die Umrüstung von Diesel-Fahrzeugen mit zu hohem Stickoxid-Ausstoß bringen. Zur Erinnerung: VW hat Fahrzeuge bisher nur per Software-Update nachgerüstet und will damit Abgase verringern, Hardware-Umrüstungen lehnt der Konzern hingegen ab.

Mit der Nachrüstung von AdBlue-Technik würden Diesel-Pkw substanziell emissionsärmer. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Erst auf dem Genfer Autosalon sagte Vorstandschef Müller, dass VW in den USA etwa 25 Milliarden Euro habe zahlen müssen. Weitere 17 Milliarden Euro, um Fahrzeuge allein in Deutschland nachzurüsten, seien nicht tragbar. Die Angaben, wie viele Fahrzeuge der Konzern hierzulande umrüsten müsste, schwanken zwischen 2,5 Millionen und 2,9 Millionen. Rechnet man mit 2,5 Millionen Fahrzeugen, würde das einen Aufwand von 6.800 Euro pro Fahrzeug bedeuten. Im Sommer betonte Müller zudem, dass ein Effekt auf die Abgase und damit der positive Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität in besonders belasteten Umgebungen wie Großstädten nicht belegt sei.



Ganz anders sieht das der ADAC: Der hat im vergangenen Herbst einige herkömmliche Diesel-Autos deutscher Hersteller, die die Abgasnorm Euro-5 erfüllen, mit AdBlue-Technik nachrüsten lassen und die grundsätzliche Wirksamkeit der Nachrüstungen nachgewiesen. Und die Kosten, hieß es, lägen dabei unter den Angaben der Industrie: Sie bewegen sich laut ADAC in einer Spanne zwischen 1.400 und 3.300 Euro. Rechnet man konservativ und setzt pro Fahrzeug 3.000 Euro an, bedeutet das für das Beispiel von VW Gesamtkosten von 7,5 Milliarden Euro. Die Gewinne des Konzerns waren allein im Jahr 2017 höher.