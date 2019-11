Der Volkswagen-Konzern will in den kommenden fünf Jahren knapp 60 Milliarden Euro in die Zukunftsbereiche Elektro- und Hybridantriebe sowie Digitalisierung stecken. Gut die Hälfte davon soll in die Forschung, Entwicklung und den Bau von Elektroautos fließen, wie VW am Freitag in Wolfsburg mitteilte.

Zuvor waren für die Bereiche E-Mobilität und Digitalisierung bis 2024 rund 44 Milliarden Euro vorgesehen. Damit steigt der Anteil der Ausgaben für diese Zukunftsbereiche von knapp einem Drittel auf mehr als 40 Prozent aller Sach- und Entwicklungsinvestitionen.

ID-Produktion in Zwickau ist Vorbild

Ein Schwerpunkt der Investitionen ist die Erweiterung der Produktion reiner Elektrofahrzeuge. So will VW nach dem Umbau des Werks Zwickau für die Fertigung von E-Autos der ID-Serie als nächstes die Fabriken in Emden und Hannover neu ausrichten.

Auch in China und in den USA sollen Standorte teilweise oder ganz von Verbrenner- auf Elektromotoren umgestellt werden. In den chinesischen Werken Foshan und Anting sollen ab 2020 batteriegetriebene Fahrzeuge gebaut werden, im US-Werk in Chattanooga ab 2022.

VW plant 75 E-Modelle

Binnen zehn Jahren will Volkswagen nach neuer Planung bis zu 75 reine Elektro-Modelle entwickeln, zuvor war von 70 neuen Modellen die Rede. Bis 2029 sollen weltweit 26 Millionen E-Mobile produziert werden, größtenteils auf Basis des Elektrobaukastens MEB. Bisher waren rund 22 Millionen Stück anvisiert.

VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch (l) und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Niedersachsen ist Anteilseigner an VW. Bildrechte: dpa Nach dem ID.3, dessen Produktion gerade in Zwickau angelaufen ist, stehen weitere Modelle auf dem Plan. In der Autofabrik in Emden soll ab 2022 ein elektrischer SUV (ID.4) vom Band rollen. Der bislang dort produzierte Passat mit Verbrennungsmotor soll dann woanders gebaut werden, nach bisherigen Plänen in der Türkei. Wegen des türkischen Militäreinsatzes in Nordsyrien war die Planung jedoch auf Eis gelegt worden.

Reaktion auf Tesla-Vorstoß?

VW informierte über die massive Aufstockung der Mittel für Elektromobilität wenige Tage nach der überraschenden Ankündigung des amerikanischen E-Automobilanbieters Tesla, in Brandenburg ein neues Werk zu errichten. Das Geld für die Investitionen will VW weiter sowohl durch den Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft als auch durch Sparprogramme selbst erwirtschaften.