Die Wirtschaft in Deutschland wird nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in diesem Jahr deutlich langsamer wachsen als erwartet. Die Forscher korrigierten am Donnerstag in ihrer Konjunkturprognose den Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für 2019 auf 0,6 Prozent. "Die globale politische Unsicherheit setzt der deutschen Wirtschaft zu", betonten die Kieler Wissenschaftler.