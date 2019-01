Arbeitskampf Warnstreiks an Berliner Flughäfen

An den Berliner Flughäfen hat am Morgen ein Warnstreik begonnen. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte, legte das Sicherheitspersonal um 05.00 Uhr an den Flughäfen Schönefeld und Tegel die Arbeit nieder.

Verdi hatte die etwa 3.000 Beschäftigten zu einem fast vierstündigen Streik aufgerufen. Der Arbeitskampf führe an beiden Flufghäfen zu Ausfällen und verspäteten Starts, sagte der Sprecher. Etwa 80 Flüge seien betroffen. Die Lufthansa hatte bereits am Sonntag die Streichung von acht Flügen in Tegel angekündigt. In Schönefeld hatten Easyjet, Ryanair und Aeroflot Flüge annulliert.