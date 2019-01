Von den Flughafenbetreibern hieß es, an den drei Flughäfen seien allein bis zum Morgen mehr als die Hälfte aller Flüge ausgefallen: 643 von 1.054 Verbindungen. Über hunderttausend Passagiere sollen betroffen gewesen sein. An den Airports in Leipzig und Dresden fielen ingesamt zwölf Flüge aus. Viele Passagiere waren vorab von den Airlines über den Wegfall der Flugverbindungen informiert worden, sodass ein Chaos ausblieb. In Köln/Bonn werden zudem viele Frachtflieger von DHL, UPS oder Fedex abgefertigt. Auch sie waren vom Warnstreik betroffen, da ihr Personal und die Fracht durch den Sicherheitscheck müssen.

Verdi will mit den Protesten den Druck auf die Verhandlungen mit den Arbeitgebern erhöhen, die derzeit festgefahren sind. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit insgesamt rund 23.000 Beschäftigten der Branche einen Stundenlohn von 20 Euro. Das wäre ein Plus im teilweise hohen zweistelligen Prozentbereich - derzeit ist die Bezahlung je nach Region und Tätigkeit unterschiedlich. An ostdeutschen Airports liegt der Stundenlohn bei 14,70 Euro, in Hessen beispielsweise zwischen 13,75 Euro und 15,72 Euro. Die Arbeitgeber lehnen das als unrealistisch ab.



Bereits am Montag hatte ein vierstündiger Warnstreik des Sicherheitspersonals an den beiden Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld den Flugverkehr zwischenzeitlich lahmgelegt. Die Tarifverhandlungen sollen am 23. Januar fortgesetzt werden.