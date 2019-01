Der Warnstreik der Beschäftigten der Geldtransport-Branche ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi auf große Resonanz gestoßen. Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes bezeichnete die Beteiligung an den Arbeitsniederlegungen am Mittwoch als "sehr gut". Verdi hatte bundesweit 12.000 Beschäftigte der Geld- und Werttransportbranche zu den Warnstreiks aufgerufen.

Allein in Leipzig beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben 120 Geldtransport-Beschäftigte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an einer Streikkundgebung. Auch an anderen Standorten bundesweit gab es Kundgebungen. Im Frankfurter DGB-Haus trafen sich neben etwa 200 hessischen Beschäftigen der Branche auch Kollegen aus dem bayerischen Aschaffenburg. In Hannover gab es eine zentrale Kundgebung mit anschließender Demonstration durch die Fußgängerzone.