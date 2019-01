Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Wert- und Geldbranche für Mittwoch zu bundesweiten Warnstreiks aufgerufen. Damit will Verdi den Druck in der laufenden Tarifrunde für die rund 12.000 Beschäftigten in der Branche erhöhen.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind nach Angaben von Verdi rund 800 Menschen in der Branche beschäftigt. Etwa 150 davon würden am Mittwoch zu einer Kundgebung in Leipzig erwartet.