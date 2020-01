Ein langer Arbeitstag liegt hinter Jan Kalbitz. Der Vorstand der Obstland Dürrweitzschen AG steht in einer mittlerweile menschenleeren Halle vor lauter gefüllten Apfelkisten der Sorte Elstar. Die "Sachsenobst"-Früchte sind abholbereit. "Wir können nur das produzieren, was vom Kunden gekauft wird", sagt Kalbitz. "Auf unseren Plantagen wachsen Elstar, Jonagold, Golden Delicious, Pinova, Braeburn – also marktgängige Sorten, die der Kunde auch nachfragt." Der Kunde ist also König und bestimmt mit dem Kaufverhalten, was im Handel angeboten wird.

Obstland-Chef Jan Kalbitz produziert, was die Kunden kaufen. Bildrechte: MDR/Maren Beddies

Durchschnittlich werden in den Märkten knapp 70 Prozent Äpfel aus inländischer Produktion angeboten. Fast ein Drittel der Äpfel wird also importiert. Unter anderem, weil die Kunden auch Apfelsorten mögen, die hierzulande nicht wachsen. Rewe schreibt dazu: "Wichtige Artikel und Sorten, die die Verbraucher nachfragen, die aber nicht in Deutschland produziert werden, beziehen wir folglich aus dem Importgeschäft." So zum Beispiel Pink Lady oder Granny Smith.



Doch bleiben wegen der Importe am Ende Äpfel aus heimischer Produktion im Lager liegen? Eigentlich nicht, sagt Obstland-Chef Jan Kalbitz. Was man produzieren könne, werde in der Regel auch verkauft. Außerdem können nur einige spät-reife Sorten lange genug gelagert werden, um die Monate bis zur nächsten Erntesaison zu überbrücken: "Jonagold und Pinova können bei uns durch spezielle Lagerungsmöglichkeiten bis Anfang August verkauft werden." Generell nehmen die Lagerbestände der einheimischen Erzeuger nach dem Winter ab und die Sortenvielfalt wird geringer.