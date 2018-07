Vielen geht es ähnlich. Der Online-Shop für Handgemachtes hat nach eigenen Angaben rund 70.000 Verkäufer. Holzspielzeugbauer, Schmuckdesigner oder Fahrradtüftler bringen ihre Produkte über DaWanda an den Mann und zahlen dem Unternehmen dafür eine Provision. Für sie alle wird ab August, wenn DaWanda endgültig schließen will, ein wichtiger Vertriebsweg wegbrechen.

Die große Frage ist, warum das nicht gelang. Vielleicht lag es an der deutschen Sprache der Webseite, die das weltweite Wachstum eingrenzte. Der US-Konkurrent Etsy auf dem viel größeren amerikanischen Markt war in den vergangenen Jahren längst an DaWanda vorbeigezogen und wächst zurzeit in Deutschland überdurchschnittlich stark.