55.000 IT-Stellen bleiben laut Grün in Deutschland pro Jahr unbesetzt – und zwar sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft. Mit Abstand am gefragtesten seien Programmierer: "Der Bedarf an IT-Fachkräften ist weit über die IT-Branche hinaus inzwischen in allen Branchen. Und das macht natürlich auch vorm öffentlichen Dienst nicht Halt." In der Privatwirtschaft verdienen Experten für Cybersicherheit laut der "Computerwoche" bis zu rund 6.200 Euro im Monat. Für IT-Verantwortliche im öffentlichen Dienst sind es derzeit höchstens rund 4.600 Euro.