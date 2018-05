Und es stellt sich eine Frage: Sollten Spitzenpolitiker überhaupt in so eine Funktion wechseln? Transparency International fordert normalerweise drei Jahre Karenzzeit. Im konkreten Fall sieht das Vize-Vorsitzender Hartmut Bäumer aber weniger streng:

"Was hier einen Unterschied ausmacht: In gewisser Weise bleiben sie in der gleichen Familie. Die Sparkassen sind Töchter der Kommunen. Das heißt, er wechselt von dem politischen Amt in ein Amt: Das könnten auch die Stadtwerke sein, wenn die als GmbH organisiert sind. Das ist etwas anderes, als wenn ich mein Wissen das ich habe, in ein Industrieunternehmen mitnehme."