Aufstieg in den DAX Was macht Wirecard?

Der Zahlungsabwickler Wirecard steigt in den Deutschen Aktienindex auf - so etwas wie die Bundesliga am Aktienmarkt. Im DAX sind die führenden deutschen Unternehmen notiert. Im Gegenzug gibt es einen prominenten Absteiger, die Commerzbank. Doch was genau macht eigentlich Wirecard - eine Firma, die inzwischen mehr wert ist als die Commerzbank oder auch die Deutsche Bank.

von Stephan Zimmermann, MDR AKTUELL