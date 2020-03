Fördermittel für ökologische Wasserstoff-Gewinnung nötig

In einer Kaverne will die Verbundnetz Gas AG künftig Wasserstoff speichern – bis zu 50 Millionen Kubikmeter. Das Gas könnte in direkter Nachbarschaft gewonnen werden. Denn mithilfe von viel Strom kann man Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten.

Der Hauptsitz der Verbundnetz Gas AG Bildrechte: Eric Kemnitz Und Strom, insbesondere Ökostrom, gebe es gleich nebenan, sagt Projektmanager Kay Okon: "Wir haben ja hier im Blickfeld Windenergie-Anlagen, die ja weiter perspektivisch auch ausgebaut werden sollen am Standort. Und diese Windenergie soll hier auf kurzem Wege per Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt werden." Der Wasserstoff solle dann für die eine Kaverne als Stoff zur Verfügung stehen.

Okon hat auch schon Abnehmer im Blick: die chemische Industrie. Es gibt allerdings ein Problem: Ökologisch erzeugter Wasserstoff ist wegen des hohen Strombedarfs des Elektrolyse-Verfahrens bei der Herstellung dreimal so teuer wie herkömmliche gewonnener Wasserstoff (chemisches Verfahren mit z. B. mit Erdgas als Ausgangsstoff). Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzender der Verbundnetz Gas AG, hofft für das Projekt wegen der hohen Kosten auf Unterstützung vom Staat.

Ulf Heitmüller Bildrechte: VNG AG Wir müssen letzten Endes auch Geld verdienen. Und das ist mit diesen Technologien zurzeit nicht möglich. Deswegen brauchen wir eine Anschubfinanzierung. Ulf Heitmüller, Vorstandsvorsitzender VNG

Man müsse erst mal zeigen, dass es großtechnisch funktioniere und dass man auf der anderen Seite auch Märkte dafür schaffen könne, meint Heitmüller. Und dafür brauche man letztlich Geld in Form von Fördermitteln.

CDU offen gegenüber Förderung von grünem Wasserstoff

Die Gelegenheit ist günstig. Die Europäische Union will Europas Wirtschaft mit einem Green Deal umbauen. Die Bundesregierung arbeitet an einer Wasserstoffstrategie. Und schon Mittwoch erhalten zwei Fraunhofer-Institute einen Förderbescheid zum Bau einer Testplattform zur Wasserstofferzeugung in Leuna.

Der Anfang sei gemacht, findet Sven Schulze, Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt. Wolle man in Deutschland und vielleicht auch in Europa Vorreiter sein, dann müsse man auch Wege finden, solche Ideen finanziell zu fördern. Allerdings nur bis zu einem gewissen Punkt.

Sven Schulze Bildrechte: IMAGO Wir haben ja in Halle beispielsweise Institute, die zum grünen Wasserstoff forschen. Wir können da wirklich Vorreiter sein, sind es auch schon. Sven Schulze, Generalsekretär CDU Sachsen-Anhalt

Windkraft wichtiger Faktor für Wasserstoffproduktion

Die Speicher der Verbundnetz Gas AG könnten zu den größten Wasserstoff-Speichern Ostdeutschlands werden. Eine Tochterfirma verfügt schon jetzt über ein ausgebautes Rohrnetz für den Wasserstoff-Transport.

Vorstand Heitmüller sagt: "Ultimativ, da muss man sich keiner Illusion hingeben, reden wir darüber, dass wir irgendwann ein dekarbonisiertes Energiesystem haben wollen. Und da gilt es dann letztlich auch das gesamte Gassystem umzustellen auf klimaneutrale Gase." Da sei Wasserstoff sicher eine hervorragende Möglichkeit.