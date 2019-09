Die Grundidee ist, mit überschüssigem Strom aus Wind- und Solaranlagen per energieintensiver Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Dieser lässt sich speichern und transportieren, er könnte also quasi als Energiespeicher genutzt werden und bei Bedarf in Brennstoffzellen am benötigten Ort zu Wasser verbrannt werden - völlig ohne CO2-Emission.

Auch Verkehrsminister Scheuer sieht die Brennstoffzellenautos mit Wasserstoff als mögliche Alternative zur Elektromobilität per Batterie. Wasserstoff-Mobilität erfülle alle Anforderungen: Tanken in drei Minuten und eine Reichweite von 500 bis 700 Kilometern. Wichtig sei dabei ein bundesweites Tankstellennetz. Genau das ist auch der Knackpunkt, weshalb Brennstoffzellenautos bislang ein Nischenprodukt sind.

Wasserstofftankstellen-Netz in Deutschland ist noch recht löchrig Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Brennstoffzellentechnologie wird seit Jahrzehnten erforscht, es gibt bereits viele Anwendungsbereiche. Der Autobauer Toyota und andere Hersteller bieten Modelle an. Die anspruchsvolle Technik, bei der Wasserstoff unter sehr hohem Druck in relativ schweren Tanks mitgeführt wird, ist inzwischen recht ausgereift.



Doch es gibt in Deutschland und international zu wenig Wasserstoff-Tankstellen. Die Autoindustrie ist denn auch vorsichtig. BMW-Chef Oliver Zipse verkündete auf der IAA ein mehrgleisiges Konzept: "Wir werden in der Lage sein, unseren Kunden alle relevanten Antriebsarten anzubieten: konventionelle Motoren, die Maßstäbe bei Effizienz setzen, batterieelektrische Antriebe sowie Plug-in-Hybride und in Zukunft auch die Wasserstoff-Brennstoffzelle."