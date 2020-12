Die Weihnachtsbaum-Erzeuger hoffen, den Verlust von Geschäftskunden in diesem Jahr durch mehr private Baum-Käufe ausgleichen zu können. Saskia Blümel, Sprecherin des Bundesverbands der Weihnachtsbaumerzeuger (BVWE), sagte auf Anfrage von MDR AKTUELL, durch die Corona-Pandemie brächen vor allem Restaurants, Hotels und Firmen als Kunden weg. Auch die weihnachtliche Dekoration der Innenstädte mit Tannenbäumen falle durch die abgesagten Weihnachtsmärkte geringer aus.

Generell seien die Privatkäufer aber die größte Kundengruppe. Durch die eingeschränkten Reisemöglichkeiten in diesem Jahr hofft der BVWE, dass sich mehr Menschen für eine Tanne zum Fest zu Hause entscheiden und so den Verlust ausgleichen. Insgesamt sei das Weihnachtsbaum-Geschäft ein sehr konservatives, erklärte die Sprecherin. Seit Jahren gibt es kaum Abweichungen bei den Verkaufszahlen. Jährlich werden etwa 25 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft.