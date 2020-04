Normalerweise reden Solar-Unternehmer über die Sonne. Derzeit reden alle über den Deckel. Vor zwölf Jahren hat die Bundesregierung entschieden, neue Solaranlagen nicht ewig zu fördern. Wenn in Deutschland 52 Gigawatt installiert sind, so der Plan, soll die Solarförderung enden. Genau diese Deckelung werde in wenigen Wochen erreicht, sagt Oliver Beckel von der Firma Hanwha Q Cells in Sachsen-Anhalt. Für die Solarfirmen bedeute das nichts Gutes.