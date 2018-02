Santana spielt am Dresdner Elbufer und ja, es gibt noch Karten: In der Ticketgalerie Leipzig zu knapp 80 Euro, oder beim Onlinehändler Ticketbande – für 125 Euro.

"Wenn nun dem Besucher mehr Geld aus der Tasche gezogen wird, um das Konzert zu besuchen, ist es klar, dass die Möglichkeit, öfter ins Konzert zu gehen, eingeschränkt wird", kritisiert Michow. "Also wird uns unser Publikum praktisch weggenommen."

Der Veranstalterverband plädiert für eine so genannte "weiche" Personalisierung: Ein Feld auf der Rückseite der Karte, in die der Käufer sich mit dem Kauf verpflichtet, seinen Namen einzutragen.

Stefanie Siegert von der Verbraucherzentrale Sachsen rät Fans beim Kartenkauf generell dazu, immer die Preise und die Quelle der Konzertkarten zu vergleichen. "Ich sollte das möglichst nicht per Vorkasse bezahlen, weil die Gefahr dann am größten ist, dass das Geld erstmal weg ist."



Käufer sollten sich das Portal ansehen, zum Beispiel mit Blick darauf, ob es Beschwerden gebe. Auch sollte man sich die AGBs ganz genau anschauen und im Warenkorb prüfen, ob eine Servicegebühr oder Mehrwertsteuer dazukommt. Denn solche Preise stehen dann meist nur im Kleingedruckten der sonst so seriös anmutenden Zweitmarktplattform.