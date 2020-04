Thomas Kästner, selbst Waldbesitzer, hat das Projekt "Wald sucht Eigentümer" ins Leben gerufen. Bildrechte: MDR / Hoferichter & Jacobs

Deswegen hat Thomas Kästners Forstwirtschaftliche Vereinigung das Modellprojekt „Wald sucht Eigentümer“ ins Leben gerufen. Seit mehreren Jahren schon versuchen zwei Mitarbeiterinnen des Projektes, die Erben von Thüringer Waldstücken ausfindig zu machen. Es ist eine Detektivarbeit, in der sie Familiengeschichten und Eigentumsverhältnisse teils Jahrhunderte zurückverfolgen müssen – in Grund- oder Kirchenbüchern suchen, in Archiven recherchieren, persönliche Gespräche führen. Margit Carl, eine der Mitarbeiterinnen von "Wald sucht Eigentümer" staunt immer wieder, welche Ausmaße so eine Recherche annehmen kann: "Gerade in früheren Zeiten war es ja nicht unüblich, dass Menschen zehn Kinder hatten. Ich bearbeite jetzt gerade einen Abschnitt, da gibt es bestimmt inzwischen 4050 Erben, die einen Anteil an diesen Waldbesitz haben."