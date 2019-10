Pflegeberuf Warum so wenige Geflüchtete in der Pflege landen

Hauptinhalt

Deutschland sucht verzweifelt Pfleger. Gesundheitsminister Jens Spahn wirbt deshalb sogar im Kosovo und in Mexiko um Fachkräfte. Andere setzen ihre Hoffnungen in anerkannte Geflüchtete, die in den letzten Jahren bereits nach Deutschland gekommen sind. Doch von denen sind verschwindend wenige in der Pflege gelandet. Woran liegt das?

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL