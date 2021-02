Auch Chemnitz verzeichnet einen leichten Rückgang bei den Ordnungswidrigkeiten. So erklärt Pressesprecher Matthias Nowak: "Also wir hatten 2019 rund 6,17 Millionen Euro an Bußgeldern. Das waren im Jahr 2020 5,78 Millionen." Davon seien gut ein Viertel Knöllchen gewesen. Einen ähnlichen Rückgang verzeichnen auch andere Städte. In Dresden gingen die Einnahmen im vergangenen Jahr von 3,5 Millionen auf 2,9 Millionen Euro zurück – also um 600.000 Euro. Auch bei den Parkgebühren machte die Landeshauptstadt Verluste. Waren es 2019 noch 8,6 Millionen, nahm das Straßen- und Tiefbauamt 2020 1,7 Millionen Euro weniger ein. In Magdeburg sanken die Einnahmen aus Bußgeldern im ruhenden Verkehr um 200.000 Euro.