Industrie erholt sich Deutlich weniger Kurzarbeit im zweiten Lockdown

Auch in der Gesamtwirtschaft spielt Kurzarbeit derzeit eine viel geringere Rolle als im ersten Lockdown. Das zeigen Zahlen der Arbeitsagenturen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Auf dem Höhepunkt des ersten Lockdowns im vergangenen April wurde bei ihnen für rund 600.000 Beschäftigte Kurzarbeit beantragt. Im zweiten Lockdown gab es in Dezember und Januar zusammen nicht einmal 200.000 Anträge.