Lebensmittel Konzerne streuen weniger Zucker

Gerade mal 50 Gramm Zucker am Tag sollte ein Erwachsener zu sich nehmen, rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die Weltgesundheitsorganisation ist strenger. Sie empfiehlt gerade mal die Hälfte.

Empfehlen ist leicht, einhalten schwer. Denn Zucker steckt eben oft auch in Lebensmitteln, von denen wir es nicht vermuten, sagt Verbraucherschützer Armin Valet: "Zum Beispiel im Krautsalat ist wirklich sehr viel Zucker drin. Wenn man sich vorstellt, eine Portion von 200 bis 300 Gramm, da hat man dann sechs bis sieben Zuckerwürfel in diesem Produkt drin. Das ist doch erstaunlich."

Dass das zu viel des Guten ist, sieht man auch bei Rewe inzwischen so – der Konzern kündigt zumindest an, den Zuckeranteil in seinen Eigenmarken senken zu wollen. Allerdings: auch das ist einfacher erklärt, als umgesetzt.

Test-Kunden sollen über Süßegrad entscheiden

Ab kommenden Montag will REWE erstmal Test-Kunden Schokopudding verkosten lassen, die in vier verschiedenen Süßegraden daherkommen. Erst dann denke man über eine veränderte Rezeptur nach, erklärt Konzernsprecher Thomas Bonrath gegenüber MDR AKTUELL. Ab diesem Jahr sollen im Jahresverlauf mindestens 100 Pilotprodukte sukzessive ins Sortiment aufgenommen werden. "Das heißt also letztlich, dass Kunden schon in diesem Jahr spüren werden, dass in den Rezepturen unserer Eigenmarken der Zuckergehalt gesenkt wird." Geplant sei, das gesamte Eigenmarkensortiment bis 2020 auf den Zuckergehalt zu überprüfen.